Samsung lanserer konkurrent til Iphone SE - med 5G

Selv om Samsung har et vell av mobiler i forhold til Apple, er det toppmodellene folk er interessert i. Problemet er at de er veldig kostbare og mange har ikke råd til dem. Det skal det bli en råd med.

I dag lanserer Samsung S20 FE, der de to siste bokstaven står for Fan Edition. Like lite forståelig som Apples Special Edition kanskje.

Om det er en lett nedtrimmet utgave av S20 gjenstår å se, selv om noen av spesifikasjonene er litt «enklere». Andre derimot kan tyde på at dette er en litt hvassere utgave. 5G-utgaven får nemlig en Qualcomm 865 prosessor som sannsynligvis går utenpå Exynos 990-varianten som 4G-varianten blir utstyrt med.

Fire kameraer

Inklusive selfiekameraet på fronten som har 32 MP har telefonen fire kameraer i et oppsett som begynner å bli vanlig.

Hovedkameraet er basert på en 12 MP sensor med svære piksler. I dette tilfelle på 1,8 μm. Her vinner vi dobbelpiksel autofokus og optisk stabilisering. En ultravidvinkel har også 12 MP, med litt mindre størrelse på 1,12 μm. Det har ikke optisk stabilisering. Det har derimot telekameraet på 8 MP og med 3X forstørrelse.

Samsung mener at man kan zoome helt til 30x med digital zoom, men det skal vi se før vi tror det. Vi tipper mer i retning av 10X før bildene mister kvalitet. Selskapet har vist at de kan dette med fotografering i veldig dårlig lys, og med store piksler er det all grunn til å forvente gode resultater i mørke.

Her kommer også Samsungs «single take» som gjør at hvis du holder ned utløseren i tre sekunder, så knipses det opptil 14 biler og videoer. Da må noen bli vellykket. Telefonen får også en ny filterfunksjon; My Filter. Du kan rett og slett bruke andre bilder som filtre til de nye du tar. Veldig innovativt.

Rask skjerm

Som de andre modellene får S20 FE 120 Hz skjermoppdatering og 240 Hz berøringsoppdatering. Men den får ikke adaptiv sådan. Her må du velge mellom 120 og 60 Hz.

Skjermen, som selvfølgelig er en AMOLED sådan, har en oppløsning på 1080 x 2400, eller såkalt FHD+ format.

Batteriet er på hele 4,5 Ah og det kan hurtiglades med 25 watt via kabel eller 15 watt trådløst. Laderen som følger med er riktignok på 15 watt. Telefonen kan lade andre enheter i revers gjennom skjermen med 4,5 watt.

Den nye modellen veier 190 gram, vanntett og har stereo høyttalere.

Fargerik

Det kommer hele seks ulike farger av telefonen. For en gangs skyld er ikke baksiden i glass, men i plast. En matt variant som de har prøvd å få til å se ut eksklusiv ut. Kanskje man slipper å pakke den inn så den ikke knuses.

Det kommer modeller i to minnekonfiguasjoner. En med 6/128 og en med 8/256. I tillegg er det plass til et microSD-kort på opp til 1TB.

Her blir det utfordrende å ha alle på lager. 5G og 4G, to minnevarianter og seks farger. Det blir 24 varianter.

Snart

Salgsstart for Galaxy S20 FE er fra 2. oktober. Den såkalte veiledende prisen vil være 7 490 kroner for 4G-versjonen og 8 490 kroner for 5G-klar versjon. Legg på tusen kroner for å få de med mest minne. Samsung har begynt å garantere tre oppgraderinger av operativsystemet til toppserien av telefoner hvor denne hører hjemme. Siden den kommer med Android 10 vil man få både 11, 12 og 13 etter hvert.