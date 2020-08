Samsungs nye smartklokke kan måle oksygenmetning og sier fra hvis du faller

I en periode da prisene på mekaniske klokker går gjennom taket og det er mangel på slike, er det god grunn til å se litt på hva siste skrik i smartklokker har å by på. Skjønt vi tror ikke at mekanikkentusiastene hører på det øret. Eller kanskje noen funksjoner som mekanikken ikke kan by på, kan lokke litt?

Uansett. Samsung annonserer i dag, 5. august, sin Watch3. Den etterfølger Watch som kom for et par år siden og som igjen ble etterfulgt av Active. Ingen 2 altså. Mens Active ikke hadde roterende dreie-ring, som var en viktig del av grensesnittet til Watch, har nummer 3 fått den tilbake. Den er nok kommet for å bli denne gangen.

Større skjerm

Det kommer to utgaver av klokka. En er 45 millimeter i diameter og en er 41 mm. Den største har fått litt større skjerm. Den er økt fra 1,3 til 1,4 tommer og har en oppløsning på 260 ganger 360 piksler. Her snakker vi om størrelser hvor faktisk 2,54 mm betyr mye for opplevelsen.

Samtidig er klokka blitt 14 prosent tynnere og 15 prosent lettere. Vekten er redusert fra 63 til 53,8 gram. Som før tåler den 5 bars trykk. Du kan godt svømme ned til 50 meters dyp med den, uten at klokka tar inn vann.

Mindre batteri

Tynnere og lettere er det ikke enkelt å bli uten å slanke bort noe. Det har skjedd her. Batteriet er mindre. Det er redusert fra romslige 473 mAh i Watch til nå 360 mAh. Likevel antyder Samsung omtrent samme batterilevetid. Når vi ser hva Huawei presterer med sine klokker, er det sannsynlig at Samsung klarer å oppfylle det løftet.

Sensorene

Sensorer er viktige på smartklokker. Ellers hadde vi bare kunne brukt kvartsur. Mens Watch hadde fire optiske sensorer på undersiden, har Samsung nå økt til åtte. Det bør gi bedre pulsavlesning og gjør at de nå kan måle oksygenmetning i blodet. Det liker idrettsfolk. Klokka er også gjort klar for EKG-måling, men det krever en godkjennelse som ikke er klar ennå.

Familie: Bronse, i tillegg til sort, er årets farge for Samsung. Mystic Bronze vel og merke. Foto: Samsung

Gyroskopet og akselerometeret kan nå også benyttes til falldeteksjon. Faller du og ikke svarer etter en stund, går alarmen. Da ringes forhåndsprogrammerte numre opp, eksempelvis til pårørende eller helsepersonell.

Klokkene har fått dobbelt så mye lagringsminne, 8 gigabyte (GB) mot tidligere 4 GB. De har også fått 2 GB RAM mot 1,5 tidligere.

Begge har Bluetooth 5.0, wifi og alle som tas inn til Norden vil ha LTE, som du kan koble til via eSIM.

Koster

Prisen for Galaxy Watch3 blir 5190 kroner for den minste og 5490 kroner for den største. Det er dyrt, men en god del billigere enn Apples alternativ med eSIM. Begge kommer da med rem i lær. Det kan være verd å nevne at Samsung bruker en vanlig klokkestandard på remmene. De som heller vil handle slike hos en urmaker, kan godt gjøre det.