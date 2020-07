Sanner: Norge ikke tjent med egen teknologi-særskatt

Ifølge NRK mener finansministeren at Norge ikke er tjent med å innføre en egen norsk særskatt for selskaper som Google og Facebook, slik blant andre Frankrike og Storbritannia har gått inn for.

– Mitt mål er at vi skal finne en internasjonal løsning. Vi har fullt trykk på det internasjonale sporet. Det er det som tjener norske interesser aller best, sier Sanner.

Samtidig mener han at Norge ikke kan leve med at noe store selskaper ikke betaler skatt av verdiskapningen som skjer her i landet.

Nylig uttalte skattedirektør Hans Christian Holte at han frykter at det vil ta tid før det blir internasjonal enighet om en skattlegging av de store teknologselskapene. Bakgrunnen er koronapandemien og motstand fra USA.

– Jeg kan ikke si annet enn at det ser tøffere ut nå enn for noen måneder siden, sa han til NRK.

Holte har ledet OECDs nettverk av skattedirektører, som de siste årene har forsøkt å komme til enighet om regler for å skattlegge gigantselskapene som tilbyr tjenester og har store inntekter i mange land, men uten å ha nevneverdig fysisk tilstedeværelse. Målet var å ha et sett regler klare i løpet av 2020, men det tror Holte nå ikke lenger er mulig.