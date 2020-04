SAP går over til én sterk leder

Jennifer Morgan og Christian Klein har ledet SAP i tospann i bare 6 måneder. Så sent som i oktober ble de utpekt til sidestilte konsernsjefer, da forgjenger Bill McDermott overrasket med å gå av.

Makten konsolideres nå under Klein, som bare 39 år gammel får i oppgave å lede det tyske programvareimperiet i fortsettelsen, som eneste konsernsjef.

Amerikanske Morgan (48) har blitt enig med styret om å slutte. Ifølge en pressemelding fra SAP går hun av ved utgangen av neste uke. En siste oppgave venter i form av fremleggelse av resultatene fra første kvartal senere i dag, der hun vil delta.

Kjappere avgjørelser

Mer enn noen gang, så krever dagens situasjon at selskaper tar raske, målbevisste tiltak, som best understøttes ved å ha en veldig tydelig lederstruktur. Beslutningen om å gå fra to til én toppsjef ble derfor tatt tidligere en planlagt, opplyser SAP.

SAP har lang tradisjon for å la seg lede av to operative toppsjefer, men de indikerer nå at tiden for en slik modell er forbi. Det er den også hos Oracle og Salesforce, også de IT-kjemper og delvis konkurrenter, som også har lagt om fra to til én konsernsjef det siste halvåret.

SAP gjør det klart at omstillingen i deres lederkabal er fremskyndet for å «sikre sterk, utvetydig styring i tider med en enestående krise».

Hasso Plattner, styreformann og en av SAPs grunnleggere sier i en kommentar at han er takknemlig overfor Jennifer for hennes lederbidrag, og alt hun har gjort for selskapet, ansatte og kundene.

– Denne overgangen kommer i en tid med stor usikkerhet i verden, men jeg har full tro på Christians visjon og evner til å lede SAP frem mot fortsatt lønnsom vekst, innovasjon og kundesuksess, konstaterer styrelederen.