Saudi-Arabia avviser at de står bak hacking av Amazons toppsjef

Flere medier har de siste dagene koblet hackingen til et sikkerhetsbrudd på en WhatsApp-melding fra en av kronprins Mohammed bin Salmans kontoer.

Hackingen av Bezos' telefon i 2018 førte til at intime bilder av Amazon-gründeren, som også eier avisa The Washington Post, kom på avveie. Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi jobbet for avisa da han ble drept etter å ha gått inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018.

I forrige uke skrev avisa at FN onsdag vil legge fram en rapport om den angivelige saudiarabiske hackingen av Bezos. Også The Guardian har knyttet WhatsApp-meldingene fra kronprinsen til datainnbruddet.

Saudi-Arabias ambassade i Washington kaller oppslagene «absurde».

– Vi ber om en etterforskning av disse påstandene, så vi kan få alle fakta på bordet, skriver de på Twitter.

