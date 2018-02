Se hva Google lanserer i Norge

Jamboard er Googles interaktive tavle. Skjermen kommer i fargene rød, blå eller grå. Foto: Google

Jamboard er en 55-tommers interaktiv 4K-skjerm til bruk i møterom. Dette er et digitalt whiteboard-produkt som Google introduserte i USA på forsommeren i fjor.

Neste måned blir skjermen tilgjengelig i en rekke nye land og Norge er blant disse.

Samtidig introduserer de en AI-støttet funksjon kalt AutoDraw, som skal gjøre det enklere å tegne illustrasjoner, skrible ned tekst og legge inn bilder.

Skjermen er laget med det for øye å kunne samarbeide i sanntid på tvers av ulike lokasjoner og ulike enheter. Det er støtte for Google Cast og flere skjermer kan enkelt kobles mot hverandre. Du kan også knytte en mobil eller nettbrett til skjermen med en egen Jamboard-app for Android og iOS.

– Overraskende gøyal

Jamboard er myntet på de som allerede bruker Googles samhandlingsverktøy G Suite og videokonferanseløsningen Hangouts.

Samtidig fremstår produktet som ganske mye enklere enn noen av konkurrentene i samme nisje. Både på godt og vondt, mente The Verge da de fikk prøve Jamboard ved USA-lanseringen i mai i fjor.

Skjermen er «overraskende gøyal» og nyttig til sitt bruk, selv om funksjonaliteten er nokså begrenset. Produktet gjør særlig en god jobb på gjenkjenning av håndskrift, mente teknologinettstedet.

De var desto mer skeptiske til enhetens videokonferanse-egenskaper.

Det skyldes at du må velge mellom skribleskjermen og det innebygde webkameraet. Det finnes visstnok ikke en visningsmodus som viser hva som skjer på skjermen samtidig som man ser det man jobber med på skjermen.

Google Norge jobber fortsatt med lanseringsplanene og har dermed bare noen få detaljer å dele med digi.no. De kan imidlertid røpe at det er BenQ som er hovedleverandør av skjermproduktet.

Rundt 50.000 kroner

Jamboard har en listepris i USA på 4999 dollar, veggfeste inkludert. I Europa blir prisen 4999 euro, pluss en årlig programvarelisens på 549 euro, opplyser Google.

Det skulle tilsi en norsk pris på rundt 50.000 kroner, men det tilkommer altså også en årlig avgift. I tillegg blir det mulig å kjøpe et valgfritt stativ til enheten som koster 1299 euro.

Dette blir et høyinteressant produkt for de som benytter G Suite

– Vi håper å kunne tilby Jamboard i løpet av våren, men har for tiden ikke noe dato for salgsstart, og heller ingen pris. Dette blir et høyinteressant produkt for de som benytter G Suite, og generelt vil etterspørselen for denne typen produkter bare øke, sier Dustins informasjonssjef Eva Ernfors til digi.no.

Microsoft Surface Hub, Smart Board og Cisco er eksempler på andre aktører som konkurrerer med produkter i samme nisje. De to siste har også produkter der størrelse og pris ligner mer på det Google nå skal lansere.

Surface Hub er som kjent en digital tavle, men også en komplett Windows-PC med flere muligheter. Den finnes i størrelsene 55 tommer (til over 80.000 kroner) og en 84-tommer. Sistnevnte med 4K-oppløsning har en listepris på nærmere 200.000 kroner.

– Vi har for tiden ingen planer om å tilby Jamboard i Norge. Vi har derimot meget stor etterspørsel etter Microsoft Surface Hub og Cisco Spark Board, som viser at kundene etterspør nye samhandlingsverktøy og ønsker å skape smartere møterom, opplyser norgessjef Michael Jacobs i Atea til digi.no.