Se innslippet på The Gathering i Vikingskipet

Hamar: Tusenvis av mennesker og datamaskiner møter hverandre i Vikingskipet denne påsken, fra dørene åpner klokka 09.00 onsdag morgen til strømmen kuttes klokka 10.00 på søndag.

Vi strømmer direkte fra innslippet og riggingen på The Gathering (TG), fra onsdag klokka 09.00 og utover formiddagstimene. Følg med på utviklingen øverst i denne artikkelen.

The Gathering har funnet sted hver eneste påske siden 1992, som et av verdens aller største datatreff. De siste 13 årene har arrangementet hatt fast tilhold i den olympiske idrettshallen Vikingskipet på Hamar. The Gathering er først og fremst en arena for unge nerds som trives med kablet nettverksbygging, men etter hvert har også etablerte bedrifter og utdanningsinstitusjoner fått øynene opp for TG som rekrutteringsarena for unge talenter.

Nettverket i Vikingskipet er selvsagt i en klasse for seg, med gigantisk kapasitet både internt og mot internett. I år har arrangørene lagt opp 15 kilometer med nettkabel inne i Vikingskipet, og det er forventet at deltakerne bidrar med minst 20 kilometer til. Det er satt opp 4200 PC-plasser, 6000 deltakere vil stikke hodet innom og 400 frivillige bidrar underveis. Dette tilsvarer omtrent 10 årsverk.

Under TG i 2018 ble det servert 3123 pizzaer inne i Vikingskipet, mens Peppes Pizza stakk innom med ytterligere 400 flate esker. Konsumet av Cola og energidrikk sier de offisielle statistikkene ingenting om.

Vi er på plass på Hamar fra onsdag morgen, og oppdaterer denne artikkelen fortløpende med mer informasjon og bilder.