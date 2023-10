Se listen: 1,6 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak i 2024

Med forslag om en samlet bevilgning på 1,6 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak legger regjeringen opp til en økning i slike tiltak på over 20 prosent fra 2023.

Tiltakene kommer på toppen av digitaliseringstiltak som allerede er satt i gang og båndlegger ressurser.

– De nye tiltakene vil legge til rette for forenkling og effektivisering i offentleg sektor, bedre offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv og økt IT-sikkerhet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding og understreker at digitalisering er et av områdene som er høyt prioritert i budsjettframlegget.

Noen av tiltakene er «trinn to», det vil si en videre utrulling av tidligere etablerte tiltak (deriblant «Lyd og bilde i domstolene» og høyhastighets bredbånd til alle).

Medfinansieringsordningen dekker bare halve investeringskostnaden. Resten må søkervirksomhetene finne rom for innenfor egen ramme. Bevilgningen til ordningen på 140 millioner vil dermed kunne utløse digitaliseringsinvesteringer med samlet budsjett på minst 280 millioner kroner – trolig mer, skriver departementet.