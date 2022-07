Seagate har 50-terabyte-harddisker i siktet

Under en presentasjon av selskapets nyeste kvartalsresultater, fortalte William David Mosley, selskapets toppsjef, nylig også om planene til selskapet på harddisk-siden. Først og fremst handler dette om harddisker med enda større lagringskapasitet enn i dag.

Seagate tilbyr i dag harddisker med lagringskapasitet på opptil 20 terabyte. Samtidig er selskapet i ferd med å utvikle produkter med 30 terabyte lagringskapasitet. Ifølge Mosley regner Seagate med at de første av disse vil bli levert til kunder i løpet av sommeren 2023.

Legger grunnlaget

Han fortalte at 30 terabyte harddisker krever at mye teknologi skiftes ut, selv om også de framtidige produktene skal baseres på HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Blant det som må endres er selve skivene, lese- og skriveenhetene, samt både elektronikk og mekaniske løsninger.

Når dette er gjort, skal veien ligge åpen for harddisker med enda større kapasitet. Mosley nevnte kapasitet på både 40 og 50 terabyte, men også enda høyere, for å dekke framtidig etterspørsel.

Ifølge Seagates veikart fra 2021, er planen harddisker med 50 terabyte kapasitet eller mer skal komme på markedet i kalenderåret 2026.

I kvartalet som ble avsluttet i juni, leverte Seagate harddisker med totalt 155 exabyte lagringsplass. Det Seagate betegner som massekapasitetsmarkedet, sto for 90 prosent av dette. Gjennomsnittskapasiteten til de solgte harddiskene var i forrige kvartal på 7,8 terabyte, opp fra 5,4 terabyte for et år siden.