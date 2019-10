Selskaper ekskluderte kvinner og eldre personer fra å se jobbannonser på Facebook

Syv amerikanske selskaper har brutt landets diskrimineringslover ved å gjøre stillingsannonser på Facebook usynlige for eldre personer og kvinner ved hjelp av Facebooks verktøy for målrettet annonsering.

Slik konkluderer en føderal kommisjon for like muligheter i arbeidslivet (Equal Employment Opportunity Commission) i en nylig publisert kjennelse.

Facebook i 2017: – En akseptert bransjepraksis

For to år siden avslørte avisene New York Times og Propublica hvordan en rekke amerikanske selskaper brukte Facebooks verktøy for målrettet annonsering til å skjule sine stillingsannonser for eldre personer på Facebook.

Den gang uttalte en representant fra Facebook at målretting av stillingsannonser basert på alder er “en akseptert bransjepraksis”.

Facebook ble mellom 2016 og 2018 utsatt for en rekke søksmål og anklager fra borgerrettighetsorganisasjoner, fagforeninger og andre, skriver CNN. Anklagene gikk ut på at arbeidsgivere, utleiere og kreditorer ved hjelp av målrettet annonsering diskriminerte folk basert på kjønn, rase, religion, nasjonalt opphav, alder og andre kategorier som er beskyttet av diskrimineringslover.

I ettertid har Facebook uttalt at selskapet er opptatt av å gjøre mer for å beskytte brukerne mot diskriminering, skriver TV-kanalen.

– Sterkt uenig

Selskapene kommisjonen nå mener har ulovlig diskriminert eldre personer er storbanken Capital One, finansselskapet Edwards Jones, bilutleiefirmaet Enterprise og bruktbilfirmaet DriveTime.

Kommisjonen skriver videre at de tre selskapene Nebraska Furniture Mart (interiørforhandler), Renewal by Andersen (vindusforhandler) og Sandhills Global (informasjonsbehandlingsselskap) har ulovlig diskriminert både eldre og kvinner.

Selskapene kan nå velge enten å inngå et forlik med kommisjonen eller ta saken rettens vei.

«Vi er sterkt uenige med påstanden om at selskapet vårt deltok i diskriminerende praksis i annonsering av stillinger», sier en talsperson fra finansselskapet Edwards Jones til Propublica.

De andre selskapene har ifølge avisen foreløpig ikke latt seg intervjue om saken.

– Første gang andre enn Facebook må stå til ansvar

De diskriminerende stillingsannonse er alle fra 2018 eller tidligere. Siden da har Facebook gått med på gjøre endringer i måten arbeidsgivere, utleiere og kreditorer kan målrette annonsering hos dem. Endringene skal tre i kraft innen utgangen av 2019.

Det skal ifølge Propublica være sendt inn klager på flere titalls flere selskaper, som kommisjonen ennå ikke har behandlet ferdig.

Advokat i arbeidsrett, Peter Romer-Friedman, sier til avisen at kjennelsen er viktig, fordi andre selskaper enn Facebook for første gang må stå til rette for hvordan de bruker Facebooks annonseverktøy.

Kjennelsen, som ble avgjort i juli, offentliggjøres nå i forbindelse med et pågående massesøksmål som anklager selskaper mot aldersdiskriminering.