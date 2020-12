Sendte ut falsk julebonus for å lure ansatte – nå beklager de stuntet

«God jul! 2020 har vært et rekordår for Godaddy, takket være deg!» heter det i eposten, som verdens største domeneregistrar sendte til sine ansatte 14. desember.

650 dollar i julebonus ble de forespeilet, som takk for innsatsen.

Det var bare en liten hake.

Bonusen var en bløff for å narre staben til å fylle ut et påkrevd skjema. To dager senere fikk rundt 500 medarbeidere beskjed om at de hadde gått på limpinnen og feilet en såkalt phishing-test, ifølge lokalavisa The Copper Courier.

Eposten var ekte nok, men ikke løftene om en påskjønnelse. I stedet ble de belønnet med krav om å delta på sikkerhetskurs. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Det er nokså vanlig å teste ansattes bevissthet og sikkerhetskultur, men særdeles tonedøvt å lokke med falske bonuser rett før jul, attpåtil midt i en pandemi som har tatt livet av mer enn 330.000 amerikanere. Det mener blant annet Engadget og The Verge og flere andre medier i USA.

The Verge benytter anledningen til å utrope meldingen fra Godaddy til årets ondeste spøk. Webhosting- og domeneregistraren har senere rykket ut med en beklagelse.

– Godaddy tar sikkerhet i plattformen vår ekstremt seriøst. Vi forstår at enkelte ansatte ble opprørte over phishing-forsøket og følte at det var ufølsomt. Det er noe vi har beklaget, sier en talsmann for selskapet i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Godaddy er et globalt foretak med drøyt 7.000 ansatte, som i siste kvartal økte omsetningen opp 11 prosent til 844 milloner dollar med et overskudd på 65 millioner dollar.

I tredje kvartal kunne de notere seg for en netto vekst på mer enn én million nye kunder, som ble oppgitt å være den største økningen i selskapets 23-årige historie.