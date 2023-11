Ifølge avviksmeldingen kunne elevene se en oversikt over elever med spesialundervisning, skriver Vestby Avis , som har fått innsyn i avviksmeldingen.

Elevene hadde tilgang til dokumentet fra 19. juni til 19. september. I avviket står det at to elever kan ha sett opplysninger de ikke skal ha tilgang til.

I samme dokument skriver kommunen at de ikke har kunnet slå fast at elevene faktisk har lest såkalt skjermingsverdig informasjon om medelever. Inntil 30 elever kan være berørt av avviket.

– Vi tar denne hendelsen alvorlig. Sikkerheten og personvernet til våre elever, foresatte og ansatte har høy prioritet. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden, skriver rådmann Sjur Authen i en e-post til avisen.