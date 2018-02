Sentralbanken: Digitalisering har ikke gitt økt produktivitet

Digitalisering, robotisering og kunstig intelligens får stor oppmerksomhet, men gjør seg foreløpig ikke gjeldende i økt produktivitet, ifølge sentralbanksjefen.

– Ved å styre prosesser ved hjelp av maskinlæring kan arbeidsoppgaver effektiviseres. Men selv om den teknologiske utviklingen på en del områder ser ut til å gå raskere enn noen gang, er den lite synlig i produktivitetsveksten for økonomien som helhet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han holdt torsdag sin tradisjonelle årstale til norske samfunnstopper.

Olsen viste til at veksten i produktiviteten har falt både i Norge og hos våre handelspartnere de siste årene.

– Den svake veksten i produktiviteten kan gjenspeile at det tar tid før ny teknologi slår bredt gjennom i produksjonen av varer og tjenester, understreket sentralbanksjefen.

Skarp advarsel mot kryptovaluta

De såkalte kryptovalutaene stryker på avgjørende krav som må stilles til valutaer og pengeenheter, ifølge sentralbanksjefen.

– Til pengeenheter stilles det ikke minst krav til at verdien skal være rimelig stabil, jevnfør et krav til lav og stabil inflasjon. Her har du en verdi som svinger voldsomt. Det gjør den bortimot uegnet som pengeenhet, sier Olsen til NTB.

– Det er heller ingen som garanterer for verdien. En sentralbank står bak og skaper tillit til penger, det er dens hovedoppgave. Kryptovalutaene fyller ikke kravene til pengeenheter, forklarer han.