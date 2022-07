Suksessen til Github Copilot hviler på stjålet åpen kildekode, skriver nettstedet TNW.

I hvert fall ifølge den ideelle organisasjonen Software Freedom Conservancy, som i forrige uke annonserte at de slutter å bruke Github og samtidig oppfordrer alle andre som skriver gratis og åpen kildekode om å gjøre det samme.

Bakgrunnen for avgjørelsen er blant annet den omstridte Copilot, Githubs kodingsverktøy basert på kunstig intelligens. Ved å gi kontinuerlige kodeforslag skal Copilot hjelpe utviklere til å jobbe raskere og bedre.

Digi har tidligere skrevet om de juridiske opphavsrettsutfordringene som kan oppstå når åpen kildekode brukes i utviklingen av Copilot. Det er disse utfordringene som nå har fått SFC til å fordømme Github og morselskapet Microsoft.

AI-verktøyet trenes opp på åpen kildekode. Denne koden kan senere dukke opp som forslag fra Copilot, uten at opphavspersonen eller -stedet blir kreditert. Selv om dette er en juridisk gråsone, krever SFC å få vite hvor koden Copilot mates med og foreslår, kommer fra – og samtidig hvorfor Microsoft og Github har valgt å bruke gratis, åpen kildekode og ikke sin egen kodebase.

Med mindre du er verifisert for gratis bruk, må Github-brukere også betale et månedlig beløp for Copilot.

Organisasjonen SFC, som jobber for gratis og åpen kildekode – såkalte FOSS-prosjekter («free and open-source software») – mener Github med Copilot har beveget seg enda et steg i feil retning. Dette er også en av grunnene til at SFC nå gir opp Github.