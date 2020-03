Shadowserver står i fare for nedleggelse

Ikke alt arbeidet som gjøres for å hindre at internett skal bli altfor usikkert og lovløst, er like kjent. Mange bidrar uten å søke så mye oppmerksomhet.

Blant disse er Shadowserver.

Det dreier seg om en liten non-profit-organisasjon som til tross for størrelsen spiller viktig rolle for sikkerheten på internett, ved at den tilbyr sentrale IT-sikkerhetsaktører og mange andre virksomheter gratis tilgang til en enorm samling med oppdaterte data og analyser over ondsinnet aktivitet på internett.

Dette hentes inn fra en infrastruktur som spenner over 80 ulike land og har bidratt til stengingen av en rekke store botnett, samt kartlegging av skadevareutbrudd, inkludert Mirai og Wannacry.

Brukere i over hundre land

Blant mottakerne av informasjonen Shadowserver samler inn og tilbyr videre, er myndighetene i ulike land, nasjonale CERT-er (Computer Emergency Response Team) og CSIRT-er (Computer Security Incident Response Team), samt private og offentlige virksomheter innen blant annet telekom, finans og akademia.

Europeiske land som hvor Shadowservers tjenester benytter av de nasjonale CERT-ene/CSIRT-ene. Til sammen benyttes tjenestene av myndighetene i mer enn hundre land. Foto: Shadowserver

– Arbeidet de gjør overfor nettverksoperatører, sikkerhetsforskere, justismyndigheter og teknologileverandører er bærebjelke for arbeidet med internettsikkerhet i dag, sier Roland Dobbins, en oversenior i Netscout Arbor til Wired.

Mistet hovedsponsor

Dessverre står Shadowserver nå i fare for å måtte legge ned betydelige deler av virksomheten. Omtrent siden starten i 2004 har Cisco vært organisasjonens hovedsponsor, men selskapet har ikke lenger mulighet til å være dette. Selskapet har bidratt med datasenterfasiliter i USA hvor Shadowservers 104 rack med 1340 fysiske servere og rundt 12 petabyte med data er installert. Dette må flyttes til et nytt sted innen den 26. mai for at driften skal kunne fortsette.

I tillegg har Cisco bidratt med sju teknikere i USA. Denne ordningen har allerede opphørt, skriver Shadowserver i en pressemelding.

Selv om Shadowserver har andre sponser, inkludert EU, så er ikke dette tilstrekkelig til å opprettholde driften. På kort sikt, for å kunne etablere seg i et nytt datasenter i USA og fortsett driften ut året, har organisasjonen behov for forpliktende løfter om 2,1 millioner dollar i donasjoner inne utgangen av mars.