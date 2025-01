Brekke skal lede telekom- og digitale virksomheter for selskapet Charoen Pokphand Group Co. Ltd i Thailand, ifølge hans egen profil på Linkedin.

Brekke er godt kjent med Charoen Pokphand Group. Selskapet er den andre eieren av teleselskapet True i Thailand. Telenor og Charoen slo sammen sine mobilselskaper – Dtac og True – 1. mars 2023. Den transaksjonen ga Telenor en gevinst på omlag 20 milliarder kroner, samt en eierandel i det nye selskapet på 30,3 prosent.

– Jeg gleder meg også til å returnere til Bangkok, en by jeg kalte mitt hjem mellom 2002 og 2015, skriver han.

Brekke ledet Telenors Asia-satsing i mange av disse årene. Fra august 2015 til desember 2024 var han konsernsjef i Telenor.

65-åringen har også bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet og jobbet blant annet i Forsvarsdepartementet før han begynte i Telenor i 1998.

Brekke skriver at han fra 1. mars 2025 skal lede telekom og digital virksomhet i Charoen Pokphand Group Co. Ltd, som arbeidende styreleder.

Regional virksomhet

Charoen Pokphand Group har ifølge Brekke etablert seg som en regional leder innen nettilgang, infrastruktur, digital innovasjon, og finansielle tjenester.

– Jeg vil i min nye rolle lede operasjoner på tvers av flere markeder, inkludert telekom, teknologi, digitalisering i næringslivet, datasentre og digital finans i Thailand og Sørøst-Asia, skriver Brekke.

Han trekker frem at Sørøst-Asia er godt posisjonert for kunstig intelligens-drevet vekst, både for forbrukere, bedrifter og samfunnet ellers.

– Jeg er beæret over at Suphachai Chearavanot (konsernsjef) har bedt meg lede den neste fasen av denne utviklingen sammen med det sterke teamet i Charoen Pokphand Group, samtidig som vi bidrar til utviklingen av Thailand. Charoen Pokphand Group bygger på sin kompetanse, muligheter og talent for å etablere Thailand som et ledende regionalt digitalt nav. Jeg er trygg på at vi vil nå denne visjonen, sier Brekke.

