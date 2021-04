Sikker mobillader tilbakekalles etter kortslutning

Forsikringsselskapet If sendte torsdag ut et varsel om at 17.400 såkalte sikkerhetsladere som er importert og levert av BSP AS, tilbakekalles av sikkerhetsårsaker. Dette er mobilladere med et tidsur.

Årsaken er at det har blitt oppdaget komponentsvikt og kortslutning i seks slike ladere. Dette har ført til at laderne har sluttet å virke, men har ikke ført til andre skader, slik som brann.

– Det er selvsagt for oss å trekke tilbake en lader hvor det er oppdaget slik svikt. Derfor må laderen ikke brukes. Den må kasseres. Ved de seks hendelsene har det vært snakk om at laderen har kortsluttet og sluttet å virke, uten at det har blitt skader utenfor selve laderen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Siden januar 2019

De av brukerne som enten fått dem etter å ha gjennomført If Boligsjekk, eller som selv har kjøpt dem gjennom If Sikkerhetsbutikk, vil bli varslet direkte. De som har kjøpt dem vil få refundert kjøpesummen via en registreringsside.

I tillegg til dette, har laderen også blitt solgt i et mindre antall hos enkelte andre forhandlere, men da under merkenavnet Homesafe. Disse kundene bes av BSP om å ta kontakt med forhandleren hvor de kjøpte produktet for å levere inn laderen og få igjen pengene.

Laderne kom på markedet i Norge i januar 2019.