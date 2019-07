Sikkerhetsbrudd hos norsk selskap ga uvedkommende tilgang til å sende meldinger på vegne av London-politiet

Sent fredag kveld forrige uke begynte Metropolitan Police i London – også kjent som Scotland Yard – å sende ut en rekke merkelige beskjeder via sin Twitter-konto og epostkontoen som brukes til å sende ut pressemeldinger. Noen av meldingene dukket også opp på London-politiets nettsider. Det skriver DN.no, og saken er også tidligere blitt omtalt av blant andre Forbes og BBC.

Meldingene som ble sendt ut var av typen «Fuck da police, free the gang» og «What you gonna do phone the police» – samt «Free Digga D», hvor sistnevnte refererer til en britisk rapper som sitter i fengsel.

Den amerikanske presidenten Donald Trump fikk med seg det som skjedde da det spredde seg via sosiale medier, og retweetet en melding fra Katie Hopkins – som er kjent for ytterliggående meninger om innvanding – hvor hun skriver at politiet ikke bare har mistet kontroll over Londons gater, men også sin egen Twitter-konto.

I en egen tweet kom også Trump med kraftig kritikk av London-ordføreren Sadiq Khan: «Med den inkompetente ordføreren i London, vil du aldri få trygge gater!».

With the incompetent Mayor of London, you will never have safe streets! https://t.co/pJqL1NjyvA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019

Brukerkonto på avveie?

Årsaken til de bisarre meldingene var imidlertid ikke at noen av politiets egne systemer var hacket.

I en melding den 20. juli bekrefter London-politiet at uvedkommende har hatt tilgang til å twitre og sende ut eposter på vegne av dem.

Politiet i London benytter seg av den norske tjenesten Mynewsdesk, en mye brukt tjeneste for å sende ut nyhetsbrev, pressemeldinger og annen informasjon.

«Metropolitan Police gjennomfører en cyberkrim-etterforskning i forbindelse med uautorisert publisering av innhold på nyhetsplattformen Mynewsdesk den 19. juli», skriver London-politiet. De opplyser videre at de jobber med Mynewsdesk for å finne ut hva som har skjedd.

Til DN.no opplyser PR-ansvarlig Sara Lindström at årsaken til hendelsen er at en utenforstående tredjepart har fått tilgang til en inaktiv brukerkonto.

Det skal ikke handle om et avansert hackerangrep. Lindström vil imidlertid ikke svare på om noen rett og slett bare har fått tak i passordet til Mynewsdesk, eller gi ytterligere detaljer om hvordan man har fått tilgang. Hun sier imidlertid at de tar hendelsen på alvor, og at det ikke finnes grunn til å anta at andre kunders kontoer er påvirket.