Google Clouds sikkerhetssjef Jeanette Manfra sier i et intervju med ZDNet at skyløsninger vil føre til økt sikkerhet hos de fleste bedrifter.

En av de største utfordringene med sikkerhet er gamle IT-systemer som henger igjen for å sikre kompatibilitet med gammelt utstyr. Hun sier at å få bedrifter over på skytjenester, krever at bedriftene må samarbeide med leverandøren av skytjenester om sikkerhet. Dermed kommer sikkerhet også høyere på prioriteringslista. Likevel er «legacy»-utstyr en høy risiko helt til man får byttet ut de gamle systemene.

– De (cyberkriminelle red.anm.) har en tendens til å angripe det mest sårbare. Steder som har få cybersikkerhetsressurser, utfordringer med legacy systemer, og driver med samfunnskritiske oppdrag . Angriperene angriper skoler, sykehus og andre kjernevirksomheter. Mange av disse organisasjonene, har gamle IT-løsninger, sier Manfra til ZDNet.

Sky kan føre deg bort fra gamle systemer

Som sikkerhetssjef i en skytjeneste mener Manfra at å flytte ting til skyen vil være en viktig måte å kvitte seg med gammel programvare og øke sikkerheten på.

– Ved å ta i bruk sky, gjør du deg til et vanskeligere mål. Du arver sikkerhetskontroller og flytter bort fra legacy-IT, sier Manfra.

Google baserer sin skysikkerhet på «Zero Trust»-modellen. Når du får en tilpasset tjeneste fra skyleverandøren, følger gjerne sikkerhetsfilosofien deres med. Dermed vil sikkerheten være en kollektiv oppgave mellom leverandør og kunde, ikke kun noe kunden må jobbe med. Det vil kunne være med på å øke sikkerheten.

Norske helseforetak er i ferd med å gå over til skytjenester. Helse Midt-Norge har fått store utfordringer med Helseplattformen, som bruker en svenskutviklet skytjeneste for helsevesenet. Andre kritiske samfunnsfunksjoner har også tatt i bruk skytjenester i det offentlige. Nylig ingikk Nav og Atea en avtale om IT-tjenester verdt 250 millioner kroner.