Silicon Valley slåss mot Trump på fritiden

Da det på valgnatta ble klart at Donald Trump ville bli president, ble Nick O’Neill – en 32 år gammel programmerer fra San Francisco – plutselig litt mer interessert i å engasjere seg i samfunnsdebatten. Selv i internettalderen er fremdeles telefonsamtaler det viktigste middelet for velgere som vil legge press på sine representanter i kongressen. O’Neill ønsket en enkel metode for å registrere uenighet på en kontinuerlig basis med en gang Trump startet med å forsøke å iverksette ulike elementer av det han hadde gått til valg på.

Med omkring to ukers hjelp fra kona Rebecca Kaufman, og flere venner, lagde O’Neill 5 Calls; et nettsted som tok sikte på å formidle klager til kongressmedlemmer så enkelt som mulig. Brukere skriver inn postnummeret sitt, og indikerer hvilke politiske beslutninger eller tiltak de ønsker å klage på (27. januar gikk Trumps nominerte sjef for høyesterett ut med et innreiseforbud for folk fra syv land som for det meste er muslimske), og nettstedet legger ut telefonnummeret til den lokale representanten og et manuskript for samtalen som er skrevet av Kaufman. Nettstedet forsøker å spore antall samtaler de besøkende har gjort ved å be dem om å klikke på en knapp etter hver samtale. Siden nettstedet ble offentlig 17. januar, har de i skrivende stund formidlet 500 000 samtaler.

Enkelt å lære seg å kode

Flere enn 1200 ansatte i teknologibedrifter sa at de ville være til stede under et protestmøte i Palo Alto City Hall i San Francisco. 5 Calls er en av flere nye tiltak fra gründere som ønsker å legge til rette for opposisjonen i Trump-æraen. I løpet av de åtte årene med Obama-administrasjon, har økningen av programvare i skyen og andre samarbeidsverktøy – samt kulturen med hurtigkodende frivillige – gjort det mye enklere for dem å mekke sammen slike nettsteder billig uten at det går utover den faste jobben deres.

– Det er utrolig hvor enkelt det er for folk å lære seg å kode, bygge noe og få tilgang til ressursene de trenger når det gjelder hjelp og veiledning, sier Zack Shapiro, som er en programmerer som har skapt et lignende nettsted, Call to Action. – Jeg tror dette presidentvalget gir folk en virkelig målrettet grunn til å bygge ting.

Call to Action ble skapt i løpet av helga 18. november av programmerere landet rundt, og ordner også med telefonsamtaler til Kongressen, men den har ikke noen manuskripter. Den dagen siden åpnet, tvitret podcasteren og den tidligere taleskriveren til Obama, Jon Favreau om den, og siden fikk 12 000 besøkende. Siden har trafikken gått ned til omkring 4600 besøk i uka, forteller Shapiro. Men samlet sett har nettsteder som Call to Action og 5 Calls, sammen med mindre kodeintensive prosjekter som Indivisible Guide, som tilbyr en digital manual for politisk handling, vært med på å overvelde kongresskontorene. I de siste ukene har innringere jevnlig rapportert om opptattsignaler og fulle innbokser i taleposten.

Noen av disse tjenestene er bare ren informasjon. Greatcompany.org, et annet helgeprosjekt, er en søkbar database over bedriftene som har protestert mot Trumps immigrasjonsforbud. Flere enn 500 av nettstedets 30 000 besøkende har lagt inn informasjon om sine arbeidsgivere, sier skaperen Daniel Gross, som er partner i en ledende oppstartinkubator; Y Combinator. Nettstedet gjør det også enkelt for folk å tvitre til sjefene sine, og gratulere dem eller spørre dem ut om deres holdning til forbudet, i et håp om at påvirkning fra folket kan endre innstillingen til flere ledere.

Sjekk om valgløftene holdes

Track Trump er en samling av statusoppdateringer om tingene presidenten har lovt å gjøre i løpet de første 100 dagene som president, og har hatt flere enn 100 000 besøk siden den åpnet på innsettelsesdagen. Nettstedet viser en sjekkliste over saker på agendaen, delt opp i kategorier (handel, utdannelse, helsevesen) samt en tidslinje oppdelt i dager.

– Jeg tror at folk ønsker å finne ut hvordan de kan bidra best mulig for å verne om de verdiene som vi setter pris på, sier skaperen av Track Trump, Sam Altman, som er direktør for Y Combinator. Altman har vært en av de mest frittalende anti-Trump-stemmene i Silicon Valley siden innsettelsen, og oppfordret andre teknologiledere til å gå offentlig ut mot reiseforbud, og inviterte American Civil Liberties Union – som har saksøkt regjeringen i denne saken – til å være med i Y Combinators program for å finansiere og videreformidle protestene.

I likhet med alle andre kodere, sier Gross og Altman at de ikke koordinerer prosjektene sine. – Mange innbyggere landet rundt er frustrerte eller skremte over det som skjer, og alle har muligheten til å gå ut og protestere, sier Gross.

– Og så er det slik at vi har den ekstra lille biten som vi kan gjøre, og det er at vi kan skrive programvare.