Sintef-forsker: – 2020 er ikke dommedag for kryptografi

Før påske publiserte digi.no en artikkel om et foredrag forskeren Ole Kasper Olsen hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) holdt under NSMs sikkerhetskonferanse i mars. Der fortalte Olsen om hvilke konsekvenser kvantedatamaskiner vil kunne få for dagens krypteringsteknologier. Framtidsutsiktene som Olsen presenterte, var ikke veldig lystige.