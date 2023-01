Det er et vidt tilbud innenfor nettskyplattformen til Microsoft som er rammet av problemene onsdag morgen.

Det skal være en mulig nettverksfeil som er årsaken, melder selskapet. Microsoft jobber på spreng for å fikse utfordringene.

WAN-problemer

– Kunder kan oppleve nettverksproblemer. De manifesterer seg i høye svartider eller totale tidsavbrudd når man prøver å koble seg til tjenestene, skriver selskapet på statussidene til Azure.

Selskapet skriver på statussidene at feilen ligger i selskapets sentrale datanett (WAN). Det skaper problemer for datasentrene som ikke klarer å koble seg opp mot hverandre.

Problemene kommer i bølger, og toppene oppstår cirka hver halvtime. IT-giganten har nettopp rullet ut en oppdatering i produksjon som skal være årsaken til trøbbelet.

En tilbakerulling viser bedring i deler av driftsmiljøet. Microsoft overvåker nå hendelsesloggene for å se om de skal iverksette feilrettingen i hele produksjonen.

Forventer bedre redundans

Tom-Erik Blix i Loop24 sier at de har utfordringer med hele tjenesteporteføljen i Azure. Det gjør blant annet at nettsidene til selskapet er nede.

Selskapet bruker også møteverktøyet LoopBooking. Tredjepartstjenesten er også er nede som følge av Azure-problemene.

– Det kan skje den aller beste, og det er svært sjelden at Microsoft har problemer. Men når de først har problemer av dette omfanget, så får det store konsekvenser for veldig mange. Vi hadde forventet at Microsoft hadde bedre redundans som slår inn i slike tilfeller, sier Blix til Digi.

Ifølge statussidene er det problemer ved alle selskapets regioner på tvers av hele planeten.

Vidt tjenestetilbud

– Vi har ingen mulighet til å publisere til produksjon i Europa, skriver Gonzalo Moraga Barrero på nettstedet Downdetector.

Problemene rammer også Xbox Live, Microsoft Store, Microsoft 365 og Minecraft.

Microsoft 365 er blant selskapets mest populære programvaretjenester i skyen, og er en pakke verktøy som inkluderer Teams, Word og Outlook.

Det er derimot ikke alle brukere som påvirkes av Microsoft 365-problemene.

Noen får logget seg inn og sendt e-post, mens andre ikke kommer seg inn i det hele tatt, om vi oppsummerer brukerrapportene på Downdetector