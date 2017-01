Siste mulighet for å stikke av gårde med 10.000 kroner og tittel som Norges beste sikkerhetsekspert

Jakten på Norges beste sikkerhetsekspert digi.no i samarbeid med sikkerhetskonferansen HackCon kårer landets beste innen datasikkerhet. Det skjer den 15. februar 2017. Konkurransen er åpen for alle, men du må registrere deg for å ha mulighet til å vinne. Totalt er det 200 spørsmål fordelt på fire oppgavesett i form av quiz. (Opprinnelig var det planlagt fem deler, men underveis valgte vi å forenkle til fire hovedbolker.) Det er mulig å delta helt fram til fristen løper ut 12. februar 2017. Vinneren får 10.000 kroner i premie og kan smykke seg med tittelen «Master of Cyber Security»

Siden juli i fjor har vi kjørt en bred konkurranse for å finne landets beste ekspert innen datasikkerhet.

» Fjerde og siste del er nå lansert

I denne avgjørende runden er hovedtema kontinuitetsplanlegging, altså planer og prosedyrer knyttet til hva som må gjøres når IT-systemet går ned, samt risikohåndtering og teknisk sikkerhet.

For en sjanse til å stikke av med premien (se faktaboks) må du ha gjennomført samtlige fire etapper.

Det har så langt vært et stort engasjement og det er få poeng som skiller i toppen. Godt over 500 stykker har oppnådd minimum 94 prosent riktige svar.

– Før fjerde og siste runde har over 2500 mennesker deltatt i denne konkurransen. Det synes vi er veldig bra. Det er bare fire poeng som skiller 150 personer i toppen. Og to stykker har oppnådd full score med alt rett så langt, forteller koordinator for HackCon, Suhail Mushtaq.

Kåringen av Norges beste ekspert innen informasjonssikkerhet skjer om mindre enn tre uker. Det er ikke for sent å prøve seg.

Ikke deltatt tidligere? Begynn med første del av konkurransen her. Deretter kan du ta del to, tre og fire.