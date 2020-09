Siste nytt fra nettleserfronten: Nå  kommer Edge for Linux

Flere av nettleserleverandørene har kommet med nyheter denne uken. Den kanskje mest oppsiktsvekkende kommer fra Microsoft.

Edge for Linux

Endelig er det bekreftet at nettleseren Edge også kommer til Linux. Hvem ville ha trodd det for ti år siden?

– Vi har et ønske om ikke å ha noen fragmentering på tvers av plattformer, og Linux nevnes av bokstaveligtalt alle vi snakker med. Vi har tidligere delt vårt ønske om å bringe Edge til Linux, og jeg er begeistret for å kunne dele at vi nylig har startet på denne reisen, fortalte Colleen Williams, en programsjef i Microsoft, i et foredrag (krever registrering) i forbindelse med Microsofts virtuelle Ignite-konferanse denne uken.

I løpet av oktober skal de første testversjonene av Edge for Linux gjøres tilgjengelige i Dev-kanalen til Microsoft.

Microsoft kommer med Edge til flere Linux-distribusjoner. Skjermbilde: Microsoft

Fysisk styring av medieavspillingen

Firefox kom denne uken i versjon 81. En betydelig nyhet i denne versjonen er muligheten til å styre webbasert medieavspilling ved hjelp av blant annet dedikerte taster på tastaturet eller knapper på hodetelefoner. Dette er basert på den foreslåtte Media Session-standarden, som også Chromium-baserte nettlesere har støtte for.

Mozilla har også begynt å rulle ut en funksjon for lagring av kredittkortinformasjon i Firefox, som også skal kunne fylle ut denne informasjonen ved behov. Foreløpig er denne funksjonen bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Mozilla opplyser også at Firefox har støtte for Acroform, noe som snart skal gjøre det mulig for brukerne av nettleseren å fylle ut PDF-skjemaer i nettleseren og lagre dem eller skrive dem ut.

Synk med QR-kode

Med helt ferske Opera for Android 60 har Opera Software gjort det enklere å sette opp synkronisering mellom Opera på mobilen og på PC-en. Via adressen https://www.opera.com/connect kan PC-utgaven av Opera vise en unik QR-kode som kan skannes av Opera for Android. Det er alt som skal til for å sette i gang kryptert synkronisering av slikt som bokmerker og passord mellom de to nettleserne. For øvrig vil det fortsatt være mulig å synkronisere via en brukerkonto hos Opera.

Opera for Android har nå også fått støtte for Opera Flow, en kryptert kanal for deling av notater, bilder og annen informasjon mellom brukerens nettlesere. Den støttes fra før av Opera Touch og Opera Desktop.