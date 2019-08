Siste nytt på nettleserfronten

Det skjer stadig noe nytt på nettleserfronten. Denne uken er ikke noe unntak. Vi presenterer noen av disse nyhetene nedenfor.

Vivaldi

Vi starter med norske Vivaldi Technologies, som i dag kom med versjon 2.7 av selskapets nettleser.

Websider som spiller av lyd, spesielt dersom dette først starter opp en stund etter at siden er åpnet og i en fane som ikke er aktiv, oppleves som irriterende av svært mange.

Vivaldi har nå fått funksjonalitet som gir brukeren bedre muligheter til å kontrollere lyden i fanene. Dette inkluderer blant annet et menyvalg for å kutte lyden i alle andre faner enn fanen som er aktiv. Det er også mulig å opprette tastatursnarveier for lydadministrasjonen.

Vivaldi 2.7 har blant annet fått utvidede muligheter for å dempe lyden i faner. Skjermbilde: Vivaldi Technologies

I Windows-versjonen av Vivaldi 2.7 er det nå også mulig å opprette en skrivebordssnarvei til brukerprofilen i nettleseren, noe som skal gjør det raskere for brukerne å sikre at de bruker nettleseren med rett brukerprofil.

Statusfeltet til nettleseren skal dessuten tilby mer informasjon enn tidligere om lastingen av sider. Som oftest skjer nok slik lasting nokså umiddelbart. Men når det går tregt med oppkoblingen, kan være greit å få vite mer om hva som foregår.

Vivaldi lover dessuten bedre stabilitet for MacOS-versjon og en innstilling for aktivering eller deaktivering av Flash-pluginen, for brukere som ønsker dette.

Edge i beta

Microsoft har i mange måneder jobbet med å utvikle en ny versjon av Edge basert på Chromium, altså det samme rammeverket som blant annet Chrome og nevnte Vivaldi er basert på.

I går kunne selskapet kunngjøre at den første betautgaven av nye Edge er klar. Ifølge Microsoft er denne versjonen klar for daglig bruk, da all funksjonaliteten den inkluderer har vært gjennom kvalitetstesting blant dem som benytter Canary- og Dev-kanalene.

Det er ventet at det vil komme nye betaversjoner av Edge hver sjette uke framover. Dette legger opp til at også den endelige utgaven vil bli fornyet hver sjette uke. Dette tempoet styres av at Chromium også kommer i en ny versjon hver sjette uke.

Den nye betautgaven av Edge er tilgjengelig for både nyere Windows-versjoner og MacOS. Illustrasjon: Microsof

Den kommende Edge-versjonen vil blant annet støtte brukertilpasning av nye faner, et mørkt tema og mulighet for å velge markedsplass for nettlesertillegg. Blant annet støttes Chrome Web Store, i tillegg til Microsoft Edge Insider Addons.

Nettleseren har også støtte for brukertilpasset sporingsblokkering, Internet Explorer-modus og integrasjon med Microsofts søketjeneste, Bing.

Betaversjonen av den Chromium-baserte Edge-nettleseren kan lastes ned fra denne siden til Windows 7 og nyere, samt til MacOS.

Chromium og batteribruk

Ved å basere Edge på Chromium, har Microsoft lovet å bidra med forbedringer som kommer alle Chromium-partnerne til gode. Blant områdene Microsoft har siktet seg inn mot, er å bidra til at Chromium blir mer energieffektiv, altså at nettleserne trekker mindre strøm. Dette er spesielt viktig på bærbare pc-er og andre batteridrevne enheter.

Ifølge Techdows har Microsoft funnet ut at mellomlagring på brukerenhetens SSD- eller harddisk under avspilling av strømmende medieinnhold er en faktor som kan ha vesentlig betydning for strømforbruket. Selskapet har derfor utviklet en løsning som skal kunne forhindre mellomlagring av visse typer innhold dersom enheten ikke er koblet til strømnettet.

Denne løsningen skal nå være inkludert i Canary-utgaver av Chrome, men ikke aktivert som standard.

Microsoft har oppgitt noen tall fra målinger som forteller at endringen faktisk fører til redusert bruk av systemdisken og redusert effektbruk. Det er likevel uklart hvor stor effekt dette vil ha på batteritiden til enheter under vanlig bruk.