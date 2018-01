Staten legger til rette for å bygge flere fiberkabler ut av landet

– Digitale tjenester blir stadig viktigere i arbeidslivet og på fritiden. En sikker og robust infrastruktur er en forutsetning for å opprettholde og utvikle gode digitale tjenester. Fiberkabler til utlandet er en viktig del av den digitale infrastrukturen til Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å starte arbeidet med å legge til rette for etablering av fiberkabler til utlandet.

Dermed er det nå klart at staten faktisk går inn med 100 millioner for fiberutbygging, som ble annonsert høsten 2017 i forbindelse med årets statsbudsjett.

Prioritert oppgave

Dette er en prioritert oppgave. Målet er å realisere tiltaket så fort som mulig, innenfor forsvarlige rammer.

– Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget fra regjeringen om å etablere flere fiberkabler mellom Norge og utlandet. Nå skal Nkom gå i gang med realiseringen av dette tiltaket. I tillegg til økt kapasitet og trygghet i telenettene, vil flere fiberkabler åpne opp for mer databasert næringsutvikling, sier Solvik Olsen.

Nesten all trafikk mellom Norge og utlandet går i dag via Oslo, før trafikken rutes til Sverige og så Danmark.

Kritisk for å redusere sårbarhet

For å redusere sårbarheten mener samferdselsdepartementet det er kritisk å legge til rette for nye fiberkabler til utlandet.

Aktører som Midgardsormen og Englandskabelen har allerede meldt interesse for få hendene i deler av disse midlene.

Ketil Solvik Olsen. Bilde: Samferdselsdepartementet

Da digi.no snakket med Nkom i september i fjor sa dæværende direktør Einar Lunde i nettavdelingen at de allerede snakker med aktørene som er aktuelle for å få pengestøtte.

– Staten har en del overordnede funksjonelle krav, men det er markedet som må svare på hva som er de gode prosjektene. Det er farlig å tro at staten skal dra dette lasset alene, selv om vi skal selvfølgelig bidra, konstaterte Lunde til digi.no da.

Datasentre

Pengene staten bevilger skal i hovedsak brukes til å bygge nye føringsveier ut av landet. Tiltaket vil gjøre det enklere å etablere datasentre samtidig som det vil bedre fiberinfrastrukturen langs kysten og til Nordområdene.

Samferdselsdepartementet ber også Nkom om å vurdere om det i fremtiden er behov for å pålegge internettleverandørene å rute internettrafikken via andre fibertraseer enn de som går via Oslo og Sverige.

I tillegg ber de Nkom om å vurdere om det er behov for å stille flere og strengere krav til leverandørene som søker om støtte. Det skal sikre at Nkom for bedre kontroll med kommunikasjonsnettene.

Forener krefter

Direktør Bjørn Rønning i Midgardsormen og Dag Aanensen i Englandskabelen fortalte til digi.no i høst at de er villige til å dra lasset sammen for å få et fiberprosjekt i havn.

Einar Lunde er er tidligere sjef i nettavdelingen i Nkom. Bilde: Heiko Junge, NTB scanpix

– Midgardsormen har hele tiden vært klare på at vi er åpne for dialog med andre aktører. Er det en ting Norge trenger, så er det en skikkelig fiberutbygging.

– Om hver og en av oss sitter på hver sin tue for å kjøre sitt eget løp, vil ingen av oss lykkes, sa Rønning i Midgardsormen til digi.no da vi snakket med ham sist.

Og fikk støtte av sin kollega på Vestlandet.

– Englandskabelen ønsker samtaler med alle som har noe å tilføre vårt prosjekt. Vi ønsker å snakke med alle som kan bidra til at dette lykkes, sa prosjektleder Dag Aanensen i Englandskabelen - som er et initiativ som Lyse, BKK, Smedvig, Hatteland, Haugaland kraft og Ryfylke IKS står bak.