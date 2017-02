Telenor sparker opp mot 170 medarbeidere på teknologisiden. Det er bare starten på marerittet

Torsdag morgen skriver Telenor i en pressemelding at de skal nedbemanne opp mot 170 ansatte.

Nedbemanningene skjer i bredbånd- og teknologidivisjonen. Endringene skal skje allerede fra 1. april, opplyser selskapet.

Telenor vil tilby alle som blir overtallige sluttavtaler og omstillingsbistand.

Tøft, men nødvendig

– Det er tøft, men helt nødvendige å endre organisering for at Telenor skal fortsette å lede an i det digitale skiftet, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

Selskapet har rundt 3 900 ansatte ved 24 kontorer i Norge.

Naturlig avgang

Telenor Norge opplyser videre at de skal prøve å nedbemanne via naturlig avgang.

Bakgrunnen for endringene er at teleselskapet blir kraftig påvirket av nye kundebehov. Selskapet opplyser at nedbemanningen er en konsekvens av at Telenor trenger ny kompetanse og mer kostnadseffektiv drift.

Tidligere konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen i Telenor sier til digi.no at han ikke er overrasket over at teleselskapet nå nedbemanner igjen.

Kommer til å kutte mye i årene fremover

– Dette er ikke noe nytt. Jeg er mer urolig for politikken de nedbemanner etter, konstaterer han.

Dette er langt ifra den første nedbemanningen i Telenor. Og definitivt ikke den siste:

På kapitalmarkedsagen deres 2. februar opplyste Telenor Norge at de skal redusere kostnadene ved driften hvert eneste år fremover. Det kommer til å føre til at den norske telegiganten skal redusere driften med rundt 150 til 200 stillinger i året.

Bare i fjor reduserte den norske av delen selskapet kostnadene med 550 millioner kroner.

– Tøffere marked enn noen gang

Per Gunnar Salomonsen er tidligere konserntillitsvalgt i Telenor. Han sier at nedbemanningen ikke kommer som noen overraskelse. – Jeg er mer bekymret for kriteriene de nedbemanner etter, sier han til digi.no. Foto: Bo Mathisen

Telenor har i årevis måttet håndtere en kraftig nedgang i antall abonnenter på fasttelefon, store investeringer i fiber og mobil, samt en økende konkurranse om tjenestene internasjonalt. Nylig gikk de på milliardtap i India.

– Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden er slike endringer helt avgjørende, sier Svendsen.

Kuttet over 1 000 ansatte de siste årene

Vi skal ikke lenger tilbake i tid enn oktober i fjor da de kuttet rundt 180 årsverk. Da hadde allerede toppsjef Berit Svendsen nedbemannet både i 2015 og 2014.

Selskapet har kuttet rundt 1 000 ansatte de siste tre årene.

– Vi tilpasser oss markeder som utvikler seg ekstremt raskt og hele Telenor-konsernet er derfor i endring. Samtidig jobber vi med å få på plass ny kompetanse i selskapet for å møte den raske teknologiske utviklingen, sier Svendsen.

Skal samle funskjoner

Nedbemanningene fører blant annet til at Telenor nå skal prøve å samle funksjoner innenfor IT og drift i mer robuste fagmiljøer.

I bredbåndsdivisjonen skal selskapet slå sammen funksjoner som salg og kundebetjening, opplyser telegiganten.

Selskapet skal blant annet teste kundeserviceroboten Amelia. Den utviklingen er konsernsjefen svært spent på.

– Amelia skal testes og læres opp. Foreløpige erfaringer er at kunder gjerne snakker med en chatbot ved rådgivning, mens de vil ha et menneske i andre enden om de skal klage på noe, sier Svendsen til vårt søsternettsted Insidetelecom.