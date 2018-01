Telenor vurderer å selge seg ut i Øst-Europa

Telenor har fått tilbud på datterselskapene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia og vurderer nå interessen for selskapene.

– Telenor har mottatt uoppfordret interesse for sin virksomhet i Sentral- og Øst-Europa, bestående av mobilvirksomheten i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia. Telenor har, med mål om å skape verdi for sine aksjonærer, igangsatt en prosess for å evaluere den mottatte interessen, skriver selskapet i en børsmelding fredag ettermiddag.

Telenor vil ikke kommentere saken ytterligere, men skriver at selskapet vil konkludere prosessen i første kvartal 2018.

Det har den siste tiden vært mange rykter om at Telenor vil selge deler av virksomheten i Øst-Europa. Det bulgarske nyhetsbyrået Novinite siterte tidligere i uka kilder i konsulentselskapet Mergermarket på at Telenor har blitt tilbudt 2 milliarder euro av et amerikansk fond for salg av virksomhetene i Bulgaria, Serbia og Montenegro.

Ungarske aviser, blant annet finansavisen Portfolio , spekulerte tirsdag om også den ungarske datterselskapet Telenor Ungarn ville bli omfattet av et eventuelt salg.

– Telenors datterselskaper i Sentral- og Øst-Europa har sterke markedsposisjoner og leverer solide finansielle resultater. I 2017 bidro disse selskapene til rundt 9 prosent av Telenors omsetning og rundt 8 prosent av driftsresultatet (EBITDA) før andre poster, skriver Telenor i børsmeldingen.

