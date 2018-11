Siv Jensen skeptisk til ensidig Google-skatt

Skattlegging av internettselskaper var sak nummer én på EUs finansministermøte i Brussel tirsdag.

Saken skaper betydelig splittelse innad i EU, og i fravær av felles løsninger har store medlemsland som Italia, Spania og Storbritannia varslet egne nasjonale skatteregimer i stedet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er for sin del skeptisk til å gjøre noe lignende i Norge.

– Inntil nå har ikke vi ment at det ville ha vært veldig klokt av Norge å iverksette ensidige tiltak. Men vi følger nøye med på utviklingen, sier Siv Jensen til NTB.

Ønsker OECD-løsning

Jensen fulgte skattediskusjonen fra sidelinjen tirsdag mens hun var i Brussel for å delta på et felles møte mellom finansministrene i EU og de fire EFTA-landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Jensen understreker at det for øyeblikket er nokså få land som vurderer å gjennomføre tiltak ensidig.

Norges foretrukne løsning er et felles internasjonalt regelverk, for eksempel gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Der er diskusjonene allerede i gang, og Jensen sier hun håper dette arbeidet vil fortsette med «hurtigtogsfart».

– Vi bør ha så likt regelverk som mulig for dette, i og med at det er grenseoverskridende virksomhet, sier Jensen.

Fransk press

Bakteppet for EU-krangelen er at digitale selskaper i dag betaler mindre enn halvparten så mye skatt i EU som tradisjonelle selskaper.

Spesielt selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google har fått kritikk for å betale for lite i skatt, og EUs finanskommissær Pierre Moscovici har kalt det et «svart hull» i EUs skattesystem.

Frankrike presser hardt på i saken og ønsker et vedtak innen nyttår. Men mindre medlemsland som Danmark, Irland og Sverige er dypt skeptiske, og den siste tida har også Tyskland tråkket på bremsen.

– Jeg er villig til å jobbe dag og natt med mine tyske venner for å finne en løsning, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på vei inn til tirsdagens møte.

Sier nei

Skeptikernes frykt er at de nye skattereglene skal skremme digitale selskaper vekk fra EU og ramme europeisk eksportindustri.

Sverige sier tvert nei til de forslagene til felles løsninger som nå ligger på bordet i EU.

– Vi beveger oss ikke. Det fins flere land som er skeptiske til dette, og Sverige er ett av dem, sa Sveriges finansminister Magdalena Andersson ved ankomst til finansministermøtet.

Ifølge Danmarks finansminister Kristian Jensen er det vanskelig å se for seg at EU skal klare å nå enighet før nyttår, slik franskmennene vil.

Vil utsette fristen

Tysklands finansminister Olaf Scholz mener EU i stedet bør gi OECD mer tid til å utarbeide et globalt regelverk.

Men hvis dette ikke bærer frukt innen midten av 2020, bør EU iverksette en egen reserveplan, ifølge Scholz.

EU-kommisjonen har beregnet at internettselskaper betaler mellom 8 og 9 prosent skatt på overskudd, mot 23 prosent for tradisjonelle selskaper. Noen selskaper slipper også unna med enda mindre – eller ingenting.