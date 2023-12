Sjefen bak C#: Programmeringsspråk varer ikke evig – du velger selv hvordan du dør Programmeringsspråk må fornyes for ikke å bli irrelevante. Det mener Microsofts danske språksjef Mads Torgersen – og gir et innblikk i språkutviklingen.

– Det er nok et av de viktigste verktøyene for å oppnå «hitraten» i dag – at vi får mange tilbakemeldinger på alle mulige nivåer gjennom hele prosessen – at det er en åpen prosess, sier Microsofts språksjef Mads Torgersen. Foto: Tania Andersen/Version 2

Del Kommenter Tania Andersen, Version 2 9. des. 2023 - 17:18

