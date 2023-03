Sjefen for Helseplattformen går av, melder Adresseavisen

Den digitale plattformen har fått krass kritikk siden den ble lansert på St. Olavs hospital. Senest denne uka ble det kjent at over 16.000 eposter ikke hadde kommet fram som de skulle på grunn av en feil i systemet.

Adresseavisen skriver at saken får konsekvenser for styringen i prosjektet, og at Vanvik går av. Det ble ansatte og styret orientert om torsdag.

Helseplattformens direktør, Torbjørg Vanvik, går av. Foto: Pressefoto

– Vi er i en krevende situasjon hvor tilliten til Helseplattformen er svekket, og jeg har respekt for at ledelsen og styringen i prosjektet har behov for å ta grep, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i styremøtet torsdag.

Der varslet han samtidig at Helse Midt-Norge nå ønsker et «systemrevisjon» av Helseplattformen.

Saken oppdateres.