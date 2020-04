Sjekk om internettforbindelsen din er sårbar for «rutekapring»

Rett som det er, hører vi om tilfeller hvor internettrafikk har blitt ledet på avveie. Et spesielt relevant tilfelle for skandinaviske lesere skjedde i våren 2017, da internettrafikken mellom Norge og Sverige og det japanske nettverket til en stor, amerikansk nyhetsorganisasjon, ble rutet via Kina, etter først å ha vært innom kinesisk-eid infrastruktur i USA. Dette skal ha vart i seks uker.