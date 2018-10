Sykehuspartner har inngått ny avtale om nye IT-løsninger for inntil 200 millioner kroner. Det skal sørge for bedre flyt i organisasjonen: – Ingen tvil om at dette vil komme pasienter og Helse Sørøst til gode, sier informasjonssikkerhetsleder Christian Jacobsen i Sykehuspartner til digi.no.