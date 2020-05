Skal bryte ned barrieren mellom Win32- og UWP-applikasjonene i Windows

Applikasjonene i Windows 10 kan deles i to hovedgrupper, de som er Win32-baserte, altså de tradisjonelle applikasjonene som Word, Firefox, Photoshop og så videre, og Universal Windows Platform-applikasjonene (UWP), som alle installeres via Microsoft Store og som er basert på et helt annet og mer moderne sett med programmeringsgrensesnitt (API-er).

UWP-appene har aldri blitt noen erstatning for Win32, og dermed ligger det mye uutnyttet potensial i de nyere API-ene.

Forenes med en felles plattform

Dette er trolig bakgrunnen for at Microsoft nå ønsker å gjøre både de eksisterende UWP-API-ene og de eksisterende Win32-API-ene tilgjengelig for alle applikasjoner gjennom en forent plattform som foreløpig kalles for Project Reunion, som utvikles i åpent på Github.

Ifølge Microsoft skal disse fungere på tvers av alle versjoner av Windows 10, og antagelig da også Windows 10X, samt de ulike enhetene disse kjøres på. Også eksisterende applikasjoner skal kunne oppdateres til å bruke det Project Reunion har å by på.

Prosjektet er fortsatt på et tidlig stadium. En forhåndsvisning av det hele er først ventet mot slutten av året, men det er allerede mulig å ta en titt på noen av komponentene. Microsoft opplyser at prosjektet vil komme med nye versjoner og mer funksjonalitet flere ganger i året fra 2021 og utover.

Tre komponenter så langt

Én av de sentrale komponentene i Project Reunion er Windows UI Library 3.0 (WinUI), som nå er tilgjengelig i en tidlig testutgave. Denne utgaven skal gjøre WinUI om til et fullverdig UX-rammeverk (User eXperience) for alle typer Windows-applikasjoner.

En annen komponent er WebView2, altså en Windows-kontroll som kan vise webinnhold internt i tredjepartsapplikasjoner. Den nye versjonen, som nå er tilgjengelig i en tidlig testutgave, er basert på Chromium-utgaven av nettleseren Microsoft Edge. WebView2 skal støtte Windows-versjoner tilbake til Windows 7.

Den tredje komponenten som er tilgjengelig nå, er ikke like ny. Det dreier seg om MSIX, et format for å pakke Windows-applikasjoner. Det skal hente det beste fra eldre formater, slik som MSI, .appx, APP-V og ClickOnce. Mer informasjon om MSIX finnes på denne siden.