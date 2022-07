Skal erobre PC-markedet med norsk teknologi

Den norske ultralydteknologien som er utviklet av Elliptic Labs gjennom mange år, har fått fotfeste i mobilmarkedet hos syv mobilprodusenter. 64 mobilmodeller i markedet er nå utstyrt med teknologien som også har fått støtte av prosessorprodusentene. Ved å sende ut et ultralydsignal gjennom høyttaleren, et signal som ligger langt over det det menneskelige øret kan oppfatte, kan mikrofonene avgjøre hvor langt unna ansiktet er. En slik ekkolokalisering, som flaggermus benytter i naturen til å finne insekter, bruker Elliptic Labs til å fjerne den såkalte proximity-sensoren som ellers trengs for å skru av skjermen når mobilen holdes mot øret. Det sparer penger og reduserer kompleksitet for mobilprodusentene

Den samme teknologien bruker selskapet nå til å avgjøre om det sitter noen foran en bærbar PC eller ikke. Forutsetningen er at laptopen har både høyttaler og mikrofon, men det har alle. Teknologien er, på samme måte som i mobiltelefonene, helt programvarebasert, og det trengs ikke noen nye sensorer eller andre komponenter. Det gjør teknologien rimelig og enkel å ta i bruk for produsentene.

Sjefen i Elliptic Labs, Laila Danielsen, sier det går så det griner for selskapet som nå skal skalere opp ingeniørstaben i Norge. Foto: Elliptic Labs

– Vi kaller denne teknologien AI Virtual Presence Sensor, og den har to viktige funksjoner på en PC. Det ene er å skru av skjermen når det ikke sitter noen foran den. Det er en sikkerhetsfunksjon, men det er også viktig å spare strøm. Spesielt på bærbare PC-er, som ikke alltid er koblet til strømforsyning, sier Elliptic Labs-sjef Laila Danielsen.

På markedet

Hun forteller at den første PC-en med den norske teknologien allerede er på markedet. Det er Lenovos nye toppselgende ThinkPad T14. I tillegg har de signert en avtale om 18 kommende PC-modeller fra selskapet og to andre kontrakter med dem.

Slik presenterer Elliptic Labs den første av de nye ultralydbaserte sensorteknologiene.

– Vi har ikke tenkt å stoppe med bare én kunde. Vi jobber allerede med såkalt proof of concept med flere av de store PC-produsentene, og det er selvfølgelig høyvolum som er mest interessant for oss. Og målsetningen er mange nye kontrakter i dette markedet, fra aktører som for eksempel HP, Dell og Asus, sier Danielsen.

Neste teknologi

Når teknologien først er på plass i PC-ene, kan den brukes til flere ting. En annen programvarebit, «AI Virtual Position Sensor», er nå klar for laptop-markedet.

– I dag flytter folk rundt på ulike kontorplasser og på hjemme- og hyttekontor, og svært ofte har de en ekstra skjerm som må settes opp. Det er irriterende å måtte endre innstillingene manuelt på den bærbare hver gang du flytter på deg, men med vår teknologi må man ikke det lenger. Vi løser det med maskinlæring og ultralyd, sier hun.

Flere ideer

Elliptic Labs har flere ideer til hvordan teknologien deres kan gjøre livet lettere for PC-brukerne, men de vil ikke snakke om dem ennå.

– Vi har en programvareplattform hvor produsentene kan velge mellom mange ulike programvaremoduler, såkalte virtuelle smartsensorer. Hva det dreier seg om, får vi komme tilbake til, sier Danielsen.

– Plattformen vår støtter alle typer enkel funksjonerende fysisk sensor, og ved å legge på vår programvareplattform kan vi levere løsninger som avleser pustefrekvens og puls. Det kan gi mange nye muligheter etterhvert. I tillegg til PC-er og mobiler jobber vi sammen med Bosch og andre selskaper i IoT-markedet.