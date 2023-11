Skal finansiere lavterskeltilbud: Regjeringen gir millioner til digital opplæring

– For å lykkes med digitaliseringen, må alle med. Derfor er det utrolig positivt at flere kommuner tar et ansvar og tilbyr innbyggerne veiledning og hjelp til å tilegne seg digitale ferdigheter, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en nyhetsmelding.

Formålet med tilskuddet er å tilrettelegge for et lavterskeltilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning.

– Den digitale hverdagen kan være krevende for mange, og jeg er glad for at flere kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner ønsker å tilby innbyggere hjelp. Å kunne bruke digitale verktøy og tjenester fra det offentlige og næringslivet er viktig i et moderne samfunn, sier Tung.

Regjeringen har på sine nettsider listet opp søkerne som får tilskudd for å iverksette tiltak for digital opplæring og veiledning til sine innbyggere, og hvor mye hver av dem får.

Departementet har utarbeidet en handlingsplan for digital inkludering som har flere tiltak som skal bidra til digital inkludering, som gjelder fra 2023 til 2026.