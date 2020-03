Skal fortsatt betale utbytte

– Telekom-bransjen er per i dag ikke blant de bransjene som er hardest truffet av denne krisen. Styret i Telenor har varslet at de vil foreslå et utbytte på 8,70 kroner i ordinær generalforsamling den 11. mai, i tråd med selskapets dividendepolicy, skriver informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor i en epost til Dagens Næringsliv.

En rekke norske selskaper har revurdert om de skal utbetale utbytte i den vanskelige økonomiske situasjonen. DNB og Equinor er i tenkeboksen, skriver DN, mens Salmar har valgt å stoppe utbetalingen.