Skal gi bedre ytelse og batteritid: Intel vil la GPU-en ta seg av virusskanning

Intel har planer om å gjøre det mulig for sikkerhetsprogramvare å bruke grafikkprosessoren (GPU-en) som er integrert i selskapets prosessorer til å skanne PC-ens minne for skadevare. Det skriver Arstechnica.

I en pressemelding skriver Intel at de har gått sammen med Microsoft og Cisco om flere nye teknologier for å bekjempe sikkerhetstrusler.

Intel har lansert det de kaller Intel Threat Detection Technology, som er funksjonalitet som ligger på brikkenivå, og som skal gjøre det mulig for Intels partnere å forbedre muligheten til å detektere avanserte trusler og angrepskoder. Microsoft og Cisco er blant de første som vil ta i bruk de nye mulighetene.

Avlaster CPU-en ved skanning

En ny funksjon er det Intel kaller Accelerated Memory Scanning. I dag brukes prosessoren (CPU-en) til å detektere skadevare i minnet, noe som går ut over ytelsen. Med Accelerated Memory Scanning vil grafikkprosessoren (GPU-en) som er integrert i Intels prosessorer ta seg av skanningen. Det betyr at man i enda større grad kan skanne etter skadevare i minnet, uten at det går ut over ytelsen eller strømforbruket til PC-en.

Intel hevder at tidlige tester viser at CPU-belastningen under skanning gikk ned fra 20 til bare 2 prosent med den nye teknologien.

Microsoft vil komme med støtte for Accelerated Memory Scanning i Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection.

En annen del av Intel Threat Detection er en funksjon som kalles Advanced Platform Telemetry. Denne bruker blant annet maskinlæring for å forbedre detektering av avanserte trusler, samtidig som antallet falske positiver skal reduseres – og ytelsen forbedres. Denne løsningen vil bli integrert i Cisco Tetration-plattformen, som er en sikkerhetsløsning for datasentere.