HMD annonserte allerede i februar i år at de skulle starte produksjon i Europa for å øke sikkerheten. I dag slapp HMD nyheten at de er i gang ved selskapets nye fabrikk i Ungarn. Fabrikken i Ungarn tar imot delvis monterte enheter fra HMDs fabrikk i Kina, og monterer, tester maskinvare, programvare og gjennomfører skadevare-tester før telefonene selges til europeiske virksomheter. I første omgang er det telefonen Nokia XR21 som monteres på fabrikken i Ungarn.