Skaper ny nordisk medie-gigant

Det danske teleselskapet TDC slår seg sammen med MTG Nordic, som er Modern Times Groups nordiske avdeling. Det betyr at flere norske medievirksomheter samles.

– Dette er en banebrytende konstellasjon hvor kringkaster, distributør og innholdsprodusent integreres i en og samme virksomhet.

Vil glede forbrukere

– Norske mediebrukere vil få glede av dette gjennom bedre og bredere tilbud både på innholds- og distribusjonssiden, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get og TDC Norge.

Transaksjonen samler TDCs portefølje av mobil-, bredbånd- og tv-tjenester med MTG Nordics innholdsproduksjon, tv-kanaler og streamingtjenester, skriver TDC i en børsmelding.

– Jeg er veldig glad for at MTG Nordics blir forent med TDC Group. Våre selskaper supplerer hverandre på en fantastisk måte, og det vil gi oss muligheter for å tilby våre kunder enda mer attraktivt innhold og utvikle den neste generasjon underholdningsprodukter.

Første av sitt slag

– Selskapet vil være det første av sitt slag i Europa, sier TDC Groups konsernsjef Pernille Erenbjerg som blir konsernsjef i den nye samlede virksomheten.

Sammenslåingen gjøres for å skape et bredere tilbud, heter det i pressemeldingen. Nå vil kanaler som Yousee, Viasat, TV 3 og Viaplay være samlet under ett selskap.

Samlet vil de to selskapene ha 3 millioner tv-abonnenter i Norden, i tillegg til over 10 millioner husstander som har et produkt fra minst ett av selskapene.