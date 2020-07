Skattedirektør varsler utsatt teknoskatt

Koronapandemien og motstand fra USA har ført til et tilbakeslag i arbeidet med å utarbeide et felles regelverk for skattlegging av de store teknologiselskapene som Google, Facebook og Apple, melder NRK.

Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte har ledet OECDs nettverk av skattedirektører som de siste årene har forsøkt å komme til enighet om regler for å skattlegge gigantselskapene som tilbyr tjenester og har store inntekter i mange land, men uten å ha nevneverdig fysisk tilstedeværelse. Målet var å ha et sett regler klare i løpet av 2020, men det tror Holte nå ikke lenger er mulig.

– Jeg kan ikke si annet enn at det ser tøffere ut nå enn for noen måneder siden sier Holte til NRK.

Foruten koronautbruddet er ikke USA like innstilt på å enes om et skatteopplegg, som i stor grad vil ramme de store amerikanske teknologiselskapene.

– Det andre er at amerikanerne nå ikke lenger gir full oppslutning om alle de ulike delene av det forslaget som det har vært jobbet med, og de er jo helt avgjørende i denne sammenhengen, sier Holte.