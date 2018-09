Skattedirektøren: For lett å jukse med ID

Holte tror nemlig ikke at det vil være nok å få på plass de nasjonale ID-kortene. Det sier han til VG. Før ID-kortene er klare, håper han at enkle løsninger for fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning er på plass, slik at alt kan tas i bruk samtidig.

– Hvis ikke mener jeg at vi går glipp av en historisk sjanse til å få en identitetsforvaltning med ID-kort som du virkelig kan stole på, sier skattedirektøren til avisen.

– Hvis du får på plass nasjonale ID-kort, men ikke har koblet det opp til registeret med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, kan vi risikere den situasjonen vi har i Norge i dag: At du kan svindle deg til flere identiteter.

På VGs spørsmål om hvorvidt regjeringen kan love at Holte får viljen sin, svarer justisminister Tor Mikkel Wara at «når man starter utsendelse av nye pass og nasjonale ID-kort, vil «en-til-mange»-søk i biometriregisteret være et lett i saksbehandlingen for utsendelse av pass og nasjonale ID-kort».

Prosjektet med nye ID-kort har utviklet seg til et mareritt. I tillegg til å sprenge kostnadsrammen har det gang på gang blitt utsatt. Kortene, som i utgangspunktet skulle være klare i 2016, ventes å bli sendt ut i løpet av 2020.