Skatteetaten advarer: – Slett disse epostene!

– Slett eposter der du får beskjed om å klikke på lenker for å få utbetalt skatteoppgjøret, lyder oppfordringen fra skatteetaten.

Mange har de siste ukene blitt utsatt for et nytt forsøk på phishing, altså å lure til seg personlig informasjon som passord, i forbindelse med skatteoppgjøret, opplyser skatteetaten.

Eposten kan inneholde informasjon om at «skatt refunderingsbeløp» angivelig er klart til utbetaling. Andre har fått en epost der det rett og slett står følgende: «Du har fått ny melding. Klikk her for å lese.»

Evry eller skatteetaten oppgis å være avsender. Begge variantene er et forsøk på phishing, og skatteetaten anbefaler mottakere å slette epostene.

– Skatteetaten ber aldri brukerne om å klikke på lenker, svare på epost eller gi fra seg opplysninger i varsler om skatteoppgjør eller annen kommunikasjon. Får du en epost som ser ut som den er fra skatteetaten hvor det er lenker som skal klikkes på, bør den slettes, sier Ernst Larsen, seniorrådgiver i Skatteetatens kommunikasjonsstab.

Når skatteetaten sender skatteoppgjøret, får mottakerne alltid beskjed om å logge seg på via skatteetaten.no.