Skatteetaten skal ta skattesnyltere med nytt datasystem

Det er Atea som har fått oppdraget med å levere og drifte systemet sammen med blant andre IBM, ifølge Finansavisen. Plattformen skal håndtere store mengder med både strukturert og ustrukturert data.

– Kort forklart kan vi nå bygge løsninger som lettere oppdager forsøk på skatteunndragelse, forklarer administrerende direktør Michael Jacobs i Atea.

Skatteetaten opplyser at en viktig del av formålet med plattformen er å hente inn mer data, uten å belaste skattyterne mer enn i dag.

– Det er lagt vekt på at systemene behandler informasjon på en sikker måte, i tråd med personvern og konfidensialitet, samtidig som de gir muligheter for dybdeanalyse og muligheter for risikovurderinger i sanntid, sier Jacobs.