Skien kommune inngikk forlik i millionsak om feilutbetalt lønn

Kommuneadvokat Kristin Albretsen bekrefter i en pressemelding at partene har kommet til enighet, men detaljer om forliket er ikke offentliggjort, melder NRK.

– Dette har vært en krevende sak både for Skien kommune og Visma. Vi er derfor glad for å kunne meddele at partene har blitt enige om en forliksavtale, skriver kommuneadvokaten.

Det var i fjor høst at lokalavisa Varden avdekket at Skien kommune totalt hadde betalt ut 20 millioner kroner for mye i lønn. Ifølge kommunen skyldes det en programmeringsfeil i lønnssystemet Visma, men leverandøren Visma har selv tidligere opplyst at de er uenige om hvor ansvaret for feilen ligger.

Over 1000 ansatte fikk i februar i år krav om tilbakebetaling av beløp opptil 30.000 kroner, totalt 13 millioner kroner. Kommunedirektør Karin Finnerud sa i april at arbeidsgiver har rett til å kreve feilutbetaling refundert.

Ifølge Telemarksavisa har 57 personer inngått tilbakebetalingsavtale, mens 89 har gitt beskjed om at de ikke ønsker å betale tilbake.

Kommunen tar sikte på å gjennomføre individuelle samtaler med dem som har fått for mye før sommeren.