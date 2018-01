Skrivervik ny teknologisjef i Basefarm

Sven Ole Skrivervik er ny teknologidirektør i Basefarm. Han kommer fra samme stilling i Nextgentel.

– Jeg har fått jobbe helt i front innenfor IT og kommunikasjon i hele karrieren. De siste årene har mitt hovedfokus vært å kombinere teknologi med økonomi og strategi i en CTO-rolle hvor jeg har ledet høyt kompetente teknologer innenfor veldig fremtidsrettede løsnings-områder. Et naturlig neste steg nå var å gå over på IT-drift og tilrettelegging for sky-baserte løsninger, sier Sven Ole Skrivervik i en pressemelding.

Den norske IT-driftsleverandøren har sikret seg en erfaren teknolog med lang og bred erfaring fra bransjen. Skrivervik startet karrieren hos storbroren Helges Skrivervik Data tilbake i 1987.

Siden var han blant annet teknologisjef i Sun Microsystems, og han sto i spissen for utrulling av infrastruktur for bredbåndsselskapet Bluecom, senere Catch Communication og Ventelo Norge.

Skrivervik var med å starte Xperion, og fulgte med videre da virtualiserings- og lagringsselskapet ble kjøpt av Proact IT, da som sistnevntes direktør for teknologi og kundeservice.

I nyere tid har Sven Ole Skrivervik vært teknologidirektør i Telio og Nextgentel. Han har en bachelor of science fra Universitetet i Bergen i 1989 og en MBA-utdannelse fra Norges Handelshøyskole i 2004.