– Skrot hele forslaget, begynn på nytt!

ARENDAL (Inside Telecom/digi.no): Norges institusjon for menneskerettigheter inviterte til debatt om forslaget til ny lov for Etteretningstjenesten under Arendalsuka 2019. Under debatten ble det klart at Anders Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, ikke var spesielt imponert over hvordan forslaget ble lagt fram.