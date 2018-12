Skyhøyt nivå i årets Master of Cyber Security-konkurranse

Det er en måned siden startskuddet for Master of Cyber Security gikk – konkurransen der Norges råeste sikkerhetsekspert skal kåres. Konkurransen er åpen for alle – og nå går startskuddet for del 2 av konkurransen.

Simen Linderud vant Master of Cyber Security i 2018. Også i år konkurrerer han helt i toppen – og er en av de 33 som klarte å svare riktig på alle spørsmål i første runde. Foto: Kurt Lekanger

Suhail Mushtaq, sikkerhetsekspert og en av koordinatorene for Hackcon-konferansen, forteller til digi.no at nivået i år er høyere enn noensinne, og at av 311 deltakere er det hele 33 personer som har klart å svare riktig på alle spørsmålene.

– Også de som deltok på finalen i fjor er med og de har fått en sterk konkurranse av mange dyktige folk! Sieer Mushtaq.

34 deltakere mangler kun ett spørsmål for å få alt rett, mens 41 mangler rett på bare to spørsmål.

Kjemper om 30.000 kroner

Master of Cyber Security (MCS 2019) arrangeres av den idelle arrangøren bak Hackcon, i samarbeid med oss i digi.no, samt Evry, Pedab og Norsis.

Premien for å vinne konkurransen økes med 10.000 kroner hvert år – og er nå oppe i hele 30.000 kroner.

Du deltar i konkurransen via internett, og det er tre konkurranser med 25 spørsmål i hver konkurranse – totalt 75 spørsmål. Vanskelighetsgraden vil øke i hver konkurranse og vinneren vil bli kåret 14. februar 2019 kl 12.30 på HackCon#14.

Gjennom denne konkurransen ønsker vi i digi.no, sammen med arrangøren og de øvrige samarbeidspartnerne å gi en anerkjennelse til alle i private og offentlige virksomheter som brenner for sikkerhet, og som presterer på et høyt nivå på dette viktige feltet.

Den som vinner konkurransen vil kunne smykke seg med tittel Master of Cyber Security 2019.

Du vil bli testet innen disse temaene:

1. Generell sikkerhet – tester allmennkunnskapene og samfunnsperspektivet

2. Informasjonssikkerhet - sikkerhet på teknisk nivå

3. Personellsikkerhet - sikkerhet på menneskelig nivå

4. Fysisk sikkerhet - sikkerhet på fysisk nivå

5. Administrativ sikkerhet – sikkerhet på strategisk nivå (styring, standarder, jus etc)

For å vinne må du delta i alle tre delkonkurransene, og du må bruke samme epostadresse eller Facebook-konto i hver konkurranse. Les mer om reglene for konkurransen her »

Delta i del 2 av konkurransen her »