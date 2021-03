Slack bekrefter tilgangsproblemer i Norge

Mange norske Slack-brukere har i morgentimene i dag slitt med å få tilgang til tjenesten. En del av disse er nok brukere av Telias mobil- og bredbåndstjenester, som det har vært problemer med dag (for abonnenter) – både når det gjelder tilgang til Slack og flere andre tjenester.

Men Slack skriver i en statusmelding at også kan være problemer hos oppstrømstjenesteleverandøren til selskapet, og at dette kan være årsaken til at norske brukere ikke får tilgang til tjenesten. Det er ikke oppgitt om det er Telia som er leverandøren av oppstrømstjenesten.

I skrivende stund kan det virke som at i alle fall tilgangen til Slack via Telias mobilnett er gjenopprettet.