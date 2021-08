Slack-integrasjonen med Salesforce begynner å ta form

De første virkelig merkbare resultatene av at Slack har blitt kjøpt av Salesforce, skal komme denne høsten. Dette i form av en løsning som kalles for Slack-First Customer 360. Den skal være begynnelsen på det Bret Taylor, president og operativ leder i Salesforce, kaller for det digitale hovedkontoret.

– Salesforce og Slack skaper det digitale hovedkontoret for å hjelpe ethvert selskap med å tilpasse seg og igjen komme i gang med vekst i denne «digital-først, jobb hvor-som-helst»-verdenen, sier han i en pressemelding.

Dette handler om den nye virkeligheten for mange bedrifter, hvor svært mange planlegger å kombinere fjernarbeid med arbeid på kontoret, men ikke nødvendigvis opplever at de er forberedt for dette.

Et nav for all informasjon

– Dette er kun begynnelsen for Slack-First Customer 360, som vil endre arbeidsmåter fullstendig, ved at samarbeid mellom ansatte, kunder og partnere, og appene de bruker, samles i én plattform, fortsetter Taylor.

En del av Salesforce' visjon er å gjøre Slack til et nav som gjør det mulig for alle i en virksomhet å kommunisere, samarbeide og handle med utgangspunkt i informasjon fra både forretningsapplikasjoner fra Salesforce og andre, andre systemer og partnerne de bruker.

Resultatene dette skal gi, inkluderer ifølge Salesforce blant annet at selgere kan avslutte flere salgsavtaler, håndtere flere supporthenvendelser og administrere markedskampanjer mer effektivt. I tillegg kommer analyseverktøy som skal sette dataene i sentrum under samtalene.

Analyseverktøyet, Slack-First Analytics, skal bli allment tilgjengelig i høst. Slack-First-funksjonaliteten for salg, tjenester og markedsføring skal ut i pilottesting i samme periode.